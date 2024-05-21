На Западе допустили повышение нестабильности в отношениях с Ираном

WSJ: страны Запада допустили повышение нестабильности в отношениях с Ираном

Страны Запада готовятся к повышенной нестабильности в отношениях с Ираном после гибели президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников из США и Европы.

Собеседники газеты считают, что в Иране не будет серьезных изменений во внешней политике. В частности, страна продолжит углублять отношения с Россией и Китаем, сказали они. Тем не менее, предстоящие выборы президента могут дать Тегерану шанс занять более жесткую позицию в регионе.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен предположил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели Раиси. Он заявил, что в США не оплакивают его смерть и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

19 мая вертолет Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Никто из пассажиров не выжил.