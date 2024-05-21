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13:37, 21 мая 2024Забота о себе

Названы два ранних симптома рака поджелудочной железы

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Британка Никола Аллен, потерявшая отца из-за рака поджелудочной железы, назвала два ранних симптома этого заболевания, которые пропустили врачи. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Аллен, диагноз ее отцу Клайву поставили летом 2020 года — у него обнаружили рак на терминальной, четвертой стадии, с метастазами в печень и лимфоузлы. Тремя месяцами позже его не стало в возрасте 67 лет. Однако женщина утверждает, что первые симптомы заболевания у мужчины проявились намного раньше. «Мой отец был очень спортивным и здоровым, он выращивал свои овощи и любил ходьбе. Но летом 2019 года во время диспансеризации у него обнаружили преддиабет. Это было странно: у отца не было лишнего веса, он не курил и не пил», — вспоминает британка.

Отец продолжил наслаждаться выходом на пенсию, однако уже зимой 2019 года у него появились боли в спине. «Теперь, если кто-то мне пожалуется, что у него одновременно начались боли в спине и диабет, я сразу же скажу ему проверить поджелудочную железу, потому что вместе это симптом рака. Тогда я этого не знала, а врачи не придали значения совпадению. Вместо обследования ему назначили физиотерапию, которая лишь ухудшила его состояние», — заявила Аллен, уверенная, что своевременная постановка диагноза могла бы спасти ее отца.

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К симптомам рака поджелудочной железы, добавила она, также относятся желтуха, зуд и раздражение кожи, потемневшие моча и кал, необъяснимая потеря веса и аппетита, усталость и повышенная температура.

Ранее онколог высшей категории, торакальный хирург Андрей Нефедов рекомендовал при затяжном кашле, появлении хрипоты и мокроты с кровью сразу же обращаться к врачам. По его словам, эти симптомы могут быть проявлениями рака легких и других заболеваний дыхательной системы.

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      Александра Лисица
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