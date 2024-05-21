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Новорожденного без признаков жизни нашли в парке российского города
В Петербурге прохожий нашел в парке новорожденного без признаков жизни
В Санкт-Петербурге прохожий в парке Сосновка нашел новорожденного без признаков жизни. Об этом сообщает 78.ru.
По данным источника, днем в понедельник, 20 мая, в полицию позвонил мужчина и рассказал, что заметил ребенка в одеяле, на котором были бурые пятна. Прибывшие на место полицейские увидели тело новорожденного мальчика с пуповиной. Также у него были признаки разложения. Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли мать, бросившую трехлетнюю дочь в магазине в Краснодаре.