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08:43, 21 мая 2024Силовые структуры

Новорожденного без признаков жизни нашли в парке российского города

В Петербурге прохожий нашел в парке новорожденного без признаков жизни

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге прохожий в парке Сосновка нашел новорожденного без признаков жизни. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, днем в понедельник, 20 мая, в полицию позвонил мужчина и рассказал, что заметил ребенка в одеяле, на котором были бурые пятна. Прибывшие на место полицейские увидели тело новорожденного мальчика с пуповиной. Также у него были признаки разложения. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли мать, бросившую трехлетнюю дочь в магазине в Краснодаре.

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      Илона Палей
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