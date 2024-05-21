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13:17, 21 мая 2024Из жизни

Опасную партию популярного собачьего корма обнаружили в зоомагазинах

Опасную партию собачьего корма Pedigree обнаружили в зоомагазинах

Фото: Switlana Sonyashna / Shutterstock / Fotodom

Владельцы собак обнаружили опасную партию корма Pedigree на прилавках зоомагазинов. Об этом пишет Daily Mail.

Жители американских штатов Арканзас, Луизиана, Оклахома и Техас пожаловались в социальных сетях, что их питомцы стали хуже себя чувствовать из-за популярного собачьего корма. Выяснилось, что при производстве в него могли попасть кусочки металла.

Компания Mars Petcare US отозвала партию испорченного Pedigree — несколько сотен 20-килограммовых упаковок сухого корма со вкусом стейка на гриле и овощей. Производитель заявил, что им неизвестно о травмах или каких-то заболеваниях собак, вызванных употреблением корма с металлическими примесями.

По данным Telegram-канала Shot, российские зоомагазины экстренно проверяют свои склады. Несмотря на то что сейчас Россия почти не получает продукцию компании Mars из-за санкций, опасная партия все равно могла оказаться на отечественных прилавках.

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      Юлия Юткина
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