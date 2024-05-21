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15:54, 21 мая 2024Россия

Отец сбежавшей чеченки впервые ответил на обвинения в избиениях дочери

Отец сбежавшей из России Лии Заурбековой обязал дочь любить лишь чеченцев

Кадр: Telegram-канал «Марем»

Отец сбежавшей из России 19-летней чеченки Лии Заурбековой Беслан Заурбеков впервые прокомментировал ситуацию. По словам мужчины, его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности, пишет ИА «Регнум».

44-летний мужчина признал, что девушку старались удержать дома, пытаясь сделать все, чтобы она не смогла убежать. Он до сих пор пытается связаться с дочерью, но безуспешно. «Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня», — сказал отец чеченки.

Сообщения об избиениях, в которых обвиняли семью, Заурбеков назвал бездоказательной выдумкой общественников, которые пытаются очернить родственников девушки. Он подчеркнул, что факты физического насилия не зафиксированы на видео.

Отмечается, что Беслан Заурбеков являлся предпринимателем и занимался ресторанной деятельностью. На него было оформлено ИП в Чечне и ООО в Москве, однако на данный момент юрлица ликвидированы. О его нынешней деятельности не сообщается.

Заурбекова, по мнению советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова, оказалась под чьим-то влиянием и была введена в заблуждение. Девушкой манипулируют, заявил соратник Рамзана Кадырова, подчеркнув, что виновного накажут по закону. Соратник Кадырова взял ситуацию под личный контроль и сообщил, что в ближайшее время он встретится с близкими 19-летней чеченки и ситуация будет исчерпана.

13 мая 19-летняя Лия Заурбекова сбежала из Чечни в Москву, опасаясь за свою жизнь. В четверг, 16 мая, россиянка заметила отца при выходе из дома и вызвала полицию, после чего ее отвезли в отделение. Выяснилось, что родители девушки подали заявление о ее розыске как несовершеннолетней. Вечером того же дня участок окружили более десяти мужчин, требовавших выдать им Заурбекову. Позже стало известно, что она покинула отделение полиции.

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