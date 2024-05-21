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16:54, 21 мая 2024Из жизни

Китай заберет из США последних панд

Четырех последних панд в США отправят в Китай в четвертом квартале

Фото: Unsplash

Панды из зоопарка в американском городе Атланта вернутся в Китай в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщает издание Washington Post.

В Атланте живут четыре панды: 26-летняя самка Луньлунь, ее ровесник, самец Янъян, и их детеныши Ялунь и Силунь, появившиеся на свет семь лет назад. Зоопарк на 25 лет арендовал Луньлунь и Янъяна у Китая в 1999 году. Срок аренды почти истек, поэтому вскоре им предстоит вернуться на родину. Детеныши родились уже в США, но договор требует, чтобы их также отправили в Китай.

Панды из зоопарка Атланты — последние в Соединенных Штатах. В 2023 году Китай под различными предлогами забрал панд из других зоопарков страны. Самой частой причиной было завершение сроков аренды, в некоторых случаях продлевавшихся из-за пандемии COVID-19.

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В последние десятилетия КНР использовала панд в качестве орудия дипломатии. Как правило, их давали в аренду ближайшим партнерам этой страны. Канада, Франция и Австралия получили панд после того, как КНР заключила с ними контракты о поставках урана. Сингапур, Малайзия и Таиланд — после важных экономических договоренностей. В Эдинбургском зоопарке панды появились после нефтяной сделки с шотландскими властями.

Ранее сообщалось, что во время визита в США Си Цзиньпин обратил внимание на нехватку панд в этой стране. Он намекнул, что готов прислать американским зоопаркам новых панд взамен уехавших.

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      Олег Парамонов
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