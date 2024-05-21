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13:31, 21 мая 2024Экономика

Разобранный на кирпичи особняк в российском городе продали за миллионы рублей

В Тюмени особняк, разобранный на кирпичи, продали за 17 миллионов рублей
Тюмень. Улица Челюскинцев

Тюмень. Улица Челюскинцев. Фото: Сергей Буторин / Фотобанк Лори

В Тюмени особняк, разобранный на кирпичи, продали за миллионы рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента имущественных отношений региона.

Речь идет о памятнике архитектуры регионального значения, расположенном по адресу улица Челюскинцев, 42. В данный момент он существует в виде разобранных строительных материалов, хранящихся на специальной площадке. В понедельник, 20 мая, прошел аукцион по продаже объекта. Стартовая цена составила один рубль, а компания-победитель предложила за него 17 миллионов рублей.

«После перечисления средств за лот и регистрации права собственности у компании-победителя будет два года на разработку и согласование проектной документации и после этого еще пять лет на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству территории. Земельный участок победителю предоставим в аренду на срок выполнения условий конкурса. После приемки работ по восстановлению дома инвестор сможет выкупить участок», — сказано в сообщении.

Днем ранее стало известно, что жильцы трех крупных общежитий в Тобольске много лет вынуждены жить в прогнивших и протекающих квартирах.

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      Полина Кислицына
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