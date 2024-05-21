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06:02, 22 мая 2024Россия

Россияне рассказали о своей финансовой подготовке к пенсии

42 процента россиян не планируют работать после выхода на пенсию
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

После выхода на пенсию 42 процента россиян не планируют работать и уже решили, на что будут жить в старости, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа». Аналитики опросили более 7000 россиян, которые рассказали о своей финансовой подготовке к пенсии. «Лента.ру» ознакомилась с выводами специалистов.

Согласно результатам исследования, 15 процентов опрошенных полностью рассчитывают на пенсионные накопления, 19 процентов параллельно делают личные накопления. Еще 8 процентов респондентов вместе с пенсионными накоплениями планируют иметь финансовую подушку в виде пассивного дохода от бизнеса или сдачи недвижимости в аренду.

Чаще всего на пассивный доход или личные накопления в старости рассчитывают респонденты из Красноярска (51 процент), Челябинска (48 процентов) и Уфы (48 процентов). В Москве такие планы есть у 46 процентов опрошенных, а в Санкт-Петербурге — у 36.

Меньше всего заранее готовиться к пенсии планируют жители Перми (30 процентов), Нижнего Новгорода (34 процента) и Казани (35 процентов). Граждане из этих населенных пунктов чаще отвечали, что намерены жить только на пенсионные выплаты государства или рассчитывают продолжать работать даже после достижения пенсионного возраста.

Ранее в России предложили разрешить одной категории граждан получать две пенсии сразу.

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      Варвара Кошечкина
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