В России предложили разрешить одной категории граждан получать две пенсии сразу

Депутат Стенякина: поправки разрешат вдовам участников СВО получать две пенсии

В России разработали поправки, которые разрешат вдовам участников СВО получать две пенсии сразу. О подготовленном законопроекте сообщила в своем Telegram-канале депутат, член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

Профильный комитет предложил дать одной категории граждан возможность получать пенсию по потере кормильца до достижения ребенком возраста 23 лет в рамках поручения президента. По словам Стенякиной, рассмотрение поправок во втором чтении состоится уже скоро. Законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин в феврале 2023 года пообещал, что власти будут выплачивать две пенсии и другие предусмотренные законодательством компенсации добровольцам, получившим инвалидность за время спецоперации. Вдовам ветеранов СВО будут положены ежемесячные пособия, заявил он.

Ранее правительство поддержало законопроект о выплатах детям с инвалидностью, потерявшим родителя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Они смогут получать сразу пенсии по потере кормильца и социальную пенсию по инвалидности.

