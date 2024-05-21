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20:01, 21 мая 2024Моя страна

Россиянин нашел сморчкового короля

Житель Новосибирска нашел гигантский сморчок

Фото: Klaus Rainer Krieger / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Житель Новосибирска нашел в Искитимском районе области гигантский сморчок. Об этом он написал в тематическом сообществе во «ВКонтакте».

«Гигант из Елбашей», — подписал он фотографии, которыми поделился с участниками сообщества.

Отвечая на вопросы комментаторов, мужчина рассказал, что решил заморозить гриб. Многие удивились такой находке и поздравили грибника. «Сморчковый король!» — отметил один из участников группы.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что долгожданные весенние грибы сморчки могут нести скрытую опасность. «Это значит, что перед употреблением их обязательно нужно варить не меньше 10-15 минут и только после этого жарить, тушить или добавлять в супы. В грибах содержатся ядовитые вещества, которые нейтрализуются во время варки», — сказала она.

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      Варвара Кошечкина
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