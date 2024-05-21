Россиянин похитил сумку из кафе и попал под колеса авто при попытке скрыться

Житель Петербурга попал под колеса, пытаясь скрыться с украденной из кафе сумкой

В Санкт-Петербурге мужчина похитил чужую сумку из кафе и попал под колеса автомобиля, пытаясь скрыться с места преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города и предоставили видео случившегося.

На кадрах видно, как мужчина, находясь в помещении, обратил внимание на вещи, оставленные на диване без присмотра, и решил похитить их. Злоумышленник взял сумку в руки, покинул кафе и попытался скрыться с места преступления, однако, перебегая дорогу по пешеходному переходу, попал под колеса мимо проезжающей машины.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 30 июля 2023 года на Заневском проспекте. Мужчина пришел в сознание только в больнице. Суд признал его виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») и назначил наказание в виде 1 года и 8 месяцев колонии строгого режима.

Ранее в Москве супругов обвинили в краже сейфа с 91 миллионом рублей из офиса компании.