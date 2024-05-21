Семья бойца СВО попросила помощи из-за угроз мигрантов

В Самаре семья участника СВО попросила помощи из-за нападок соседей-мигрантов

В Самаре семья участника специальной военной операции (СВО) обратилась с просьбой о помощи из-за нападок соседей-мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Община Новости», связанный с движением «Русская община».

По словам родственников военнослужащего, сосед — таджик по национальности — угрожал одному из членов семьи. Конфликт удалось уладить после визита к нему сторонников «Русской общины».

Жена бойца поблагодарила общественников за оперативную реакцию на обращение. Она утверждает, что из-за праздников полиция не смогла своевременно отреагировать на поданный ею сигнал.

Ранее в Подмосковье женщина-мигрантка захватила квартиру другого участника СВО и порвала связи с его родственниками. После того как боец не вернулся из зоны боевых действий, иностранка поселилась в его жилье. Женщина дала согласие освободить квартиру только после встречи с общественниками.

