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12:05, 21 мая 2024Россия

Семья бойца СВО попросила помощи из-за угроз мигрантов

В Самаре семья участника СВО попросила помощи из-за нападок соседей-мигрантов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Самаре семья участника специальной военной операции (СВО) обратилась с просьбой о помощи из-за нападок соседей-мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Община Новости», связанный с движением «Русская община».

По словам родственников военнослужащего, сосед — таджик по национальности — угрожал одному из членов семьи. Конфликт удалось уладить после визита к нему сторонников «Русской общины».

Жена бойца поблагодарила общественников за оперативную реакцию на обращение. Она утверждает, что из-за праздников полиция не смогла своевременно отреагировать на поданный ею сигнал.

Ранее в Подмосковье женщина-мигрантка захватила квартиру другого участника СВО и порвала связи с его родственниками. После того как боец не вернулся из зоны боевых действий, иностранка поселилась в его жилье. Женщина дала согласие освободить квартиру только после встречи с общественниками.

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      Алан Босиков
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