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13:50, 21 мая 2024Культура

Скарлетт Йоханссон заявила о воровстве ее голоса ChatGPT

Скарлетт Йоханссон вынудила ChatGPT отказаться от голоса, похожего на ее

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Американская актриса Скарлетт Йоханссон заявила о том, что компания-разработчик OpenAI украла ее голос для использования его в чатботе ChatGPT. Об этом сообщает TMZ.

Ранее организация представила новый голос для чатбота под названием Sky. Артистка заявила, что новая разработка была вдохновлена фильмом «Она» с Хоакином Фениксом, где звезда озвучила голосового помощника.

По словам Йоханссон, руководитель OpenAI Сэм Альтман связывался с ней в сентябре прошлого года с предложением озвучить голосового помощника в чатботе. Тогда актриса отказалась от сотрудничества, а весной этого года компания представила голос Sky, который, по словам актрисы, очень схож с ее собственным. Звезда также подчеркнула, что Альтман признался в воровстве, опубликовав в одной из своих социальных сетей слово «Она», что, по мнению артистки, отсылает к одноименному фильму.

После того, как звезда «Мстителей» привлекла адвокатов, разработчики убрали новую версию голосового помощника. Альтман, в свою очередь, заявил о том, что воровства не было: «Мы провели кастинг актрис на голос Sky еще до того, как связались с мисс Йоханссон. Из уважения к ней мы поставили на паузу использование голоса Sky». Он также принес актрисе извинения.

«В то время, когда мы все боремся с дипфейками и защищаем свой образ, работу, свою индивидуальность, я считаю, эти вопросы заслуживают абсолютной ясности», — отметила Йоханссон.

Ранее мировые звезды выступили против использования искусственного интеллекта (ИИ) в музыке.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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