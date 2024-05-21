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13:34, 21 мая 2024Спорт

ЦСКА объявил об уходе игравшего на протяжении 14 сезонов футболиста

ЦСКА объявил об уходе из команды по окончании сезона защитника Кирилла Набабкина

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на сайте об уходе из команды защитника Кирилла Набабкина, выступавшего за армейцев на протяжении 14 сезонов.

37-летний игрок покинет клуб по окончании сезона-2023/2024. Его последним матчем станет домашняя встреча с «Уралом» 25 мая. «Этот день будет особенным для нас — Кирилл Анатольевич провел за команду 323 матча, выиграл девять трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиков», — отмечено в заявлении ЦСКА.

В текущем сезоне Набабкин провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. ЦСКА после 29 туров чемпионата России идет на шестом месте с 45 очками.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В составе столичного клуба он стал трехкратным чемпионом России, обладателем трех Кубков и трех Суперкубков страны.

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      Дарья Коршунова
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