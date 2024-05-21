ЦСКА объявил об уходе игравшего на протяжении 14 сезонов футболиста

ЦСКА объявил об уходе из команды по окончании сезона защитника Кирилла Набабкина

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на сайте об уходе из команды защитника Кирилла Набабкина, выступавшего за армейцев на протяжении 14 сезонов.

37-летний игрок покинет клуб по окончании сезона-2023/2024. Его последним матчем станет домашняя встреча с «Уралом» 25 мая. «Этот день будет особенным для нас — Кирилл Анатольевич провел за команду 323 матча, выиграл девять трофеев и влюбил в себя десятки тысяч болельщиков», — отмечено в заявлении ЦСКА.

В текущем сезоне Набабкин провел 20 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. ЦСКА после 29 туров чемпионата России идет на шестом месте с 45 очками.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. В составе столичного клуба он стал трехкратным чемпионом России, обладателем трех Кубков и трех Суперкубков страны.