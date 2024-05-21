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11:33, 21 мая 2024Россия

У россиянки опустился глаз после одной стоматологической операции

У жительницы Краснодара опустился глаз после стоматологической операции

Фото: Unsplash

У жительницы Краснодара опустился глаз после одной стоматологической операции. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Россиянка в беседе с изданием отметила, что обратилась к врачам с болью. Ей назначили гайморотомию. Операция прошла успешно, однако женщина продолжала чувствовать дискомфорт. Десну снова вскрыли и нашли там забытый тампон. Он успел подгнить, и горожанке понадобилась чистка.

Как уверяет женщина, операционное вмешательство провели спустя 10 дней, в процессе медики сломали ей миндальную перегородку и повредили глазную ось. В результате глаз россиянки опустился вниз.

Жительнице Краснодара пришлось ехать в Москву и проводить пластику. Ей уже сделали пять операций.

Ранее сообщалось, что жительнице Оренбургской области одновременно провели четыре операции и обнаружили «находку» в ее теле.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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