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12:33, 21 мая 2024Силовые структуры

Ударивший ножом байкера из-за спора о парковке в Москве остался под стражей

Мосгорсуд оставил в СИЗО Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера из-за парковки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил без изменения арест гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, обвиняемого в расправе над байкером из-за парковки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Шахинов будет находиться в СИЗО до 18 июня. Также Мосгорсуд рассмотрел жалобу на меру пресечения дяди Аббасова Бахтияра Аббасова. Ее тоже оставили без изменения: он пробудет под арестом до 18 июня.

Шахин Аббасов и его родственники были арестованы 22 апреля. По версии следствия, 17 апреля Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве.

После этого он скрылся, потерпевшего спасти не удалось. Следствие полагает, что родственники Аббасова причастны к расправе и его попытке сбежать. Свою вину Аббасов не признал.

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      Екатерина Кашурникова
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