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Ударивший ножом байкера из-за спора о парковке в Москве обжаловал арест
Обвиняемый в убийстве байкера в Москве Аббасов обжаловал арест
Гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, обвиняемый в расправе над москвичом из-за парковки, обжаловал арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Апелляционная жалоба поступила в Замоскворецкий суд Москвы. Арест обжаловали пять из шести фигурантов уголовного дела, в их числе отец и дядя Шахина Аббасова.
Шахин Аббасов и его родственники были арестованы 22 апреля. По версии следствия, 17 апреля Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После этого он скрылся, потерпевшего спасти не удалось. Следствие полагает, что родственники Аббасова причастны к расправе и его попытке сбежать. Свою вину Аббасов не признал.