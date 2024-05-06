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14:17, 6 мая 2024Силовые структуры

Ударивший ножом байкера из-за спора о парковке в Москве обжаловал арест

Обвиняемый в убийстве байкера в Москве Аббасов обжаловал арест

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, обвиняемый в расправе над москвичом из-за парковки, обжаловал арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционная жалоба поступила в Замоскворецкий суд Москвы. Арест обжаловали пять из шести фигурантов уголовного дела, в их числе отец и дядя Шахина Аббасова.

Шахин Аббасов и его родственники были арестованы 22 апреля. По версии следствия, 17 апреля Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После этого он скрылся, потерпевшего спасти не удалось. Следствие полагает, что родственники Аббасова причастны к расправе и его попытке сбежать. Свою вину Аббасов не признал.

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      Илона Палей
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