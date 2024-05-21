Украина не выразила соболезнований из-за падения вертолета с президентом Ирана

Посол Джалали: Украина не выражала соболезнований из-за гибели Раиси

Украина не выражала соболезнований в связи с крушением вертолета, в котором находились президент Ирана Эбрахим Раиси и его окружение. Об этом заявил иранский посол в России Казем Джалали в эфире «Соловьев Live», трансляция которого велась в Telegram.

«Я не слышал информации о том, что власти Киева официально выражали соболезнования в связи с трагедией», — сказал посол.

Также глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отказался выражать слова сожаления и поддержки Ирану в связи с гибелью президента страны. Он заявил, что Тегеран якобы оказывает поставки беспилотников России, которые используются в конфликте на Украине.

20 мая стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси находился вместе со своими соратниками в вертолете, который потерпел крушение на северо-западе страны.

