Уровень легитимности Зеленского оценили

Политолог Бортник: уровень легитимности Зеленского зависит от отношения народа

Уровень легитимности власти Владимира Зеленского зависит от отношения народа. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА Новости.

«Уровень легитимности зависит не только от правовой стороны вопроса, но и от отношения населения страны и международного сообщества. Если больших кризисов не будет, Зеленский сможет оставаться в должности хоть двадцать лет», — сказал он.

По его словам, в ином случае «казус» 20 мая может стать объяснением, почему на Украине так плохо. Кроме того, как утверждает украинский политолог Вадим Карасев, если народ потребует нового президента, то его неоткуда взять.

В понедельник, 20 мая, истекли президентские полномочия Владимира Зеленского. В этот день на Украине должны были привести к присяге нового украинского лидера, однако президентские выборы в стране объявлены не были.