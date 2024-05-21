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12:09, 21 мая 2024Спорт

В Антидопинговом агентстве США ответили на обвинения в лицемерии и клевете

USADA: WADA манипулирует фактами, чтобы отвлечь внимание от допинга у пловцов

Фото: Stanislau Palaukou / Shutterstock / Fotodom

В Антидопинговом агентстве США (USADA) ответили на обвинения в лицемерии и клевете со стороны Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA). Пресс-релиз опубликован на сайте USADA.

«Нет ничего более классического в сокрытии фактов, чем отвлечение внимания, фокусы с дымом и зеркалами, и это, кажется, то, что мы получаем от руководства WADA с тех пор, как информаторы выявили вопиющие нарушения правил, вытекающие из положительных тестов на триметазидин», — говорится в заявлении. В USADA обвинили главу WADA Витольда Баньку в дезинформации и полуправде об американских спортсменах.

Ранее гендиректор USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. В ответ на это Банька раскритиковал USADA и заявил, что 90 процентов американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31 процент спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

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      Дарья Коршунова
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