Глава WADA обвинил Антидопинговое агентство США в лицемерии

Глава WADA Банька обвинил Антидопинговое агентство США в лицемерии и клевете

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька раскритиковал Антидопинговое агентство США (USADA) из-за ситуации с китайскими пловцами. Его слова приводит РИА Новости.

Банька обвинил USADA в лицемерии и клевете. Он заявил, что 90 процентов американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31 процент спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.

Банька отметил, что ситуация с китайскими пловцами — не кейс допинга, к тому же, Китай не пытался ее скрыть. «Несмотря на это, ряд экспертов и медиа обвиняют WADA в фаворитизме к Китаю — несмотря на отсутствие каких-либо доводов. Сегодня меня атакуют американские СМИ. Наверное, это свидетельствует о том, что мы по-настоящему независимая организация», — заключил он.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены на Олимпиаду в Токио.

Гендиректор USADA Трэвис Тайгарт обвинил WADA и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. Позднее в США усомнились в независимости назначенного на расследование дела прокурора.