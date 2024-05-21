В ЕС заявили о признании легитимности Зеленского
Европейский союз (ЕС) признает и дальше Владимира Зеленского легитимным, несмотря на истечение срока полномочий президента Украины. Об этом сообщил официальный представитель Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.
«У нас (...) нет никаких сомнений — это президент Зеленский», — заявил политик.
30 ноября 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента. В связи с этим запланированные на 31 марта этого года выборы президента не состоялись.
Также ситуацию комментировала и американская сторона. В ходе визита в Киев государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что новые выборы на Украине состоятся, когда это посчитает возможным народ страны.