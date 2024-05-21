Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 21 мая 2024Мир

В ЕС заявили о признании легитимности Зеленского

Представитель ЕС Стано заявил о признании Зеленского легитимным

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Европейский союз (ЕС) признает и дальше Владимира Зеленского легитимным, несмотря на истечение срока полномочий президента Украины. Об этом сообщил официальный представитель Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

«У нас (...) нет никаких сомнений — это президент Зеленский», — заявил политик.

30 ноября 2023 года депутаты Верховной Рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента. В связи с этим запланированные на 31 марта этого года выборы президента не состоялись.

Также ситуацию комментировала и американская сторона. В ходе визита в Киев государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что новые выборы на Украине состоятся, когда это посчитает возможным народ страны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      Ветеран труда в российском городе оказалась вынуждена собирать дождевую воду

      Застройщиков уличили в обмане россиян с площадью квартир

      Россиянкам раскрыли опасность создания «кукольного» носа с помощью пластики

      Москвичка обнаружила в унитазе удава

      Стало известно о ликвидации участника группировки «Кракен» в зоне СВО

      Объявился еще один наследник Мордюковой

      Терроризировавшая российский город обезьяна оказалась пьяной

      Названа цель выравнивания линии фронта под Харьковом

      В Германии захотели увеличить военную помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше