В Европе раскрыли периодичность изъятия прибыли от активов России

Совет ЕС: доходы от замороженных активов России будут передавать раз в два года

Депозитарии Евросоюза (ЕС) будут передавать доходы от замороженных в европейских странах российских активов с периодичностью раз в два года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Уточняется, что вырученные подобным способом денежные средства пойдут на закупку военной техники и различных видов вооружений Украине. Такую меру используют в рамках финансовой помощи Киеву. Власти ЕС договорились о передаче Украине чистой прибыли от российских активов, полученной с 15 февраля 2024 года. «Эти суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и будут использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира», — заключается в пресс-релизе Совета ЕС.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что 90 процентов доходов от заблокированных в западных странах российских активов пойдут на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2024 году размер подобной помощи Киеву, как уточнил глава ведомства, составит до 3 миллиардов евро.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об одобрении властями Германии плана США по предоставлению Украине кредита под залог доходов от заблокированных активов России. Помимо ФРГ к подобному варианту склоняются и другие партнеры Вашингтона по «Большой семерке» (G7), включая Великобританию, Канаду, Францию, Италию и Японию. Этот план станет одной из главных тем переговоров на ближайшей встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G7.