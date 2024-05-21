Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 21 мая 2024Экономика

В Европе раскрыли периодичность изъятия прибыли от активов России

Совет ЕС: доходы от замороженных активов России будут передавать раз в два года

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Депозитарии Евросоюза (ЕС) будут передавать доходы от замороженных в европейских странах российских активов с периодичностью раз в два года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Уточняется, что вырученные подобным способом денежные средства пойдут на закупку военной техники и различных видов вооружений Украине. Такую меру используют в рамках финансовой помощи Киеву. Власти ЕС договорились о передаче Украине чистой прибыли от российских активов, полученной с 15 февраля 2024 года. «Эти суммы будут выплачиваться центральными депозитариями ЕС раз в два года и будут использоваться для дальнейшей военной поддержки Украины через Европейский фонд мира», — заключается в пресс-релизе Совета ЕС.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что 90 процентов доходов от заблокированных в западных странах российских активов пойдут на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 2024 году размер подобной помощи Киеву, как уточнил глава ведомства, составит до 3 миллиардов евро.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об одобрении властями Германии плана США по предоставлению Украине кредита под залог доходов от заблокированных активов России. Помимо ФРГ к подобному варианту склоняются и другие партнеры Вашингтона по «Большой семерке» (G7), включая Великобританию, Канаду, Францию, Италию и Японию. Этот план станет одной из главных тем переговоров на ближайшей встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G7.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      Ветеран труда в российском городе оказалась вынуждена собирать дождевую воду

      Застройщиков уличили в обмане россиян с площадью квартир

      Россиянкам раскрыли опасность создания «кукольного» носа с помощью пластики

      Москвичка обнаружила в унитазе удава

      Стало известно о ликвидации участника группировки «Кракен» в зоне СВО

      Объявился еще один наследник Мордюковой

      Терроризировавшая российский город обезьяна оказалась пьяной

      Названа цель выравнивания линии фронта под Харьковом

      В Германии захотели увеличить военную помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше