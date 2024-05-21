В Европе забили тревогу из-за неготовности к возможному нападению

Эксперт Фиотт: ЕС не готов к возможному военному нападению России

Европейский союз (ЕС) не готов к возможному военному нападению России, хоть оно и маловероятно. Тревогу забил профессор Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельской школы управления Дэниел Фиотт в интервью изданию Exxpress.

«Такое нападение в настоящее время маловероятно, но не невозможно. Это означает, что мы должны серьезно отнестись к ситуации. Хотя оборонная политика ЕС уже носит не просто символический характер, я не могу себе представить, чтобы ЕС действовал самостоятельно», — отметил эксперт.

Он также указал на проблему в вопросе сотрудничества ЕС с НАТО. По его словам, большинство стран ЕС входят в НАТО, что потребует совместного ответа со стороны европейского объединения и Североатлантического альянса, «но не существует институционального механизма для регулирования этого ответа».

Ранее высокопоставленный европейский дипломат заявил, что союзники Киева, в том числе страны ЕС, обеспокоились из-за успехов России в конфликте на Украине. При этом, подчеркивает источник агентства Bloomberg, они «продолжают надеяться», что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся стабилизировать фронт благодаря обещанной помощи западных стран.