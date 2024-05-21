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16:21, 21 мая 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о немыслимости санкций в ответ на закон об иноагентах

Мэр Тбилиси Каладзе назвал немыслимыми санкции Запада из-за закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал немыслимым введение западными странами санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, среди представителей грузинских властей санкций никто не боится, однако сама перспектива их введения кажется немыслимой.

«И все это за что? За то, что в своей стране представители парламентского большинства, избранного народом, принимают закон, что является их прямой обязанностью? Это немыслимо вводить санкции против людей, однако сегодня в мире столько несправедливости, что нет ничего удивительного», — заявил он.

Ранее Каладзе назвал недопустимым тон разговора Запада с Грузией, а угрозы и шантаж — немыслимыми при стратегическом партнерстве стран.

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      Алевтина Запольская
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