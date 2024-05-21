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08:25, 21 мая 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили о повреждении промышленного объекта

Глава Херсонской ОВА Прокудин: в области поврежден промышленный объект

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области поврежден промышленный объект. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Были зафиксированы попадания в (…) промышленный объект, насосную станцию и газопровод», — говорится в публикации.

Ранее Прокудин сообщал, что в подконтрольной ВСУ части региона были повреждены объекты припортовой инфраструктуры. По его данным, были разбиты складское помещение и хозяйственные постройки.

21 мая мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе получил повреждения объект транспортной инфраструктуры. Градоначальник не раскрыл, о каком именно объекте идет речь и где он находится.

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      Кристина Есикова
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