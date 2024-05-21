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12:46, 21 мая 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали о тяжелом положении ВСУ на фронте

Песков: призывы Зеленского о помощи связаны с тяжелым положением ВСУ на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к западным странам с просьбами о помощи связаны с неблагоприятной ситуацией, которая сложилась на поле боя для Киева. О тяжелом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах — это первое. Второе связано с тяжелой ситуацией, в которой сейчас украинские военные пребывают, несмотря на обещанную помощь», — сообщил официальный представитель Кремля.

20 мая Зеленский обратился к западным странам и потребовал поставить Украине более 100 самолетов и истребителей. По словам украинского лидера, если страны НАТО не могут этого сделать, то они должны проработать другие варианты поддержки Киева.

В ходе выступления Песков также оценил влияние поставок вооружений Украине на ситуацию на фронте. Представитель Кремля отметил, что даже полное восстановление уровня помощи Киеву не изменит ситуацию на поле боя.

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      Глеб Палехов
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