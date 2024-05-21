Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 21 мая 2024Россия

В ОНК отреагировали на первый комментарий отца бежавшей от родни чеченки

Член ОНК Мельников назвал нормальными попытки отца Заурбековой найти дочь
Лия Заурбекова

Лия Заурбекова. Кадр: Telegram-канал «Марем»

На данный момент нет признаков, указывающих на то, что в отношении сбежавшей от родителей чеченки Лии Заурбековой совершаются противоправные действия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников.

«Я не слежу за ее судьбой, чтоб, как минимум, никому не навредить в этой ситуации, — сказал Мельников. — Если будут совершаться противоправные действия в отношении девушки, мы будем за этим следить. Но в том, что родители ищут своего ребенка, даже совершеннолетнего, ничего удивительного нет. Можно понять родителей, которые говорят подобное».

Мельников также подчеркнул, что в ОНК всегда следили за случаями нарушения прав человека и помогали жертвам в случае необходимости.

«Я не знаю всей истории, была ли в ней доля преувеличения. Но на данный момент я не вижу признаков того, что девушке угрожает реальная, физическая опасность. Так и слова в отношении ее молодого человека тоже можно интерпретировать по-разному. В любом случае, если возникнут проблемы, мы будем с этим разбираться», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее отец девушки, 44-летний Беслан Заурбеков, заявил, что «Лию никто не отпускал». Он также сообщил о намерениях продолжить поиски Лии, вернуть ее домой и «наказать» ее парня.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      Убытки соцсети Трампа взлетели в несколько раз

      Украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области

      Университет присвоил коту Максу ученую степень

      Молодые ультраправые заявили о гордости за признание АдГ правоэкстремистской

      В Турции указали на ряд странностей в крушения вертолета президента Ирана

      Осужденный за торговлю людьми россиянин получил свободу после службы на СВО

      Звезда «Приключений Буратино» рассказала о своем состоянии после госпитализации

      В вертолете президента Ирана был неожиданный пассажир. Он сел на борт в последний момент

      США предупредили Украину о возможном прекращении военной поддержки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше