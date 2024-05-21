В ООН ушли от ответа о причине замалчивания ударов Украины по Белгороду

В ООН ушли от ответа на вопрос, почему замалчиваются удары Украины по Белгороду

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту ушла от ответа на вопрос, почему замалчиваются удары украинской армии по Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации», — сказала она.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Белгородской области со стороны Украины в воскресенье, 19 мая, возросло.