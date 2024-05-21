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21:33, 21 мая 2024Мир

В России назвали политизированными обвинения о недостаточной безопасности ЗАЭС

Дипломат Устинов: обвинения о недостаточной безопасности ЗАЭС политизированы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Обвинения в том, что Россия не может поддерживать ядерную безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС), являются политизированными, заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Его слова передает РИА Новости.

«Все надуманные обвинения в наш адрес относительно того, что мы не можем поддерживать должный уровень ядерной и физической ядерной безопасности — это все политизированные заявления», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что станция сооружалась по советскому проекту. По словам Устинова, в России уже есть другие АЭС, которые функционируют аналогично.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой. Он указал, что около объекта есть военная активность.

Гросси обещал, что организация раскроет виновников обстрела ЗАЭС в случае, если получит достаточно доказательств вины той или иной стороны.

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      Сергей Грехов
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