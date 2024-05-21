В СК опровергли сообщения об орудующем в Екатеринбурге педофиле

Сообщения об орудующем в Екатеринбурге маньяке оказались недостоверными

В мессенджерах распространился скриншот из родительского чата, где говорится о насилующем девочек в Екатеринбурге маньяке. Информация оказалась недостоверной, ее опровергли в Следственном комитете (СК) России.

Утверждалось, что сотрудники полиции якобы сами рассказали о действующем в городе преступнике. Отмечалось, что жертвами насилия стали как минимум четыре школьницы, опасный человек был замечен в районе Автовокзала. Также указывались его приметы — худой мужчина от 35 до 40 лет.

В Следственном комитете по Свердловской области заявили, что распространяемое сообщение — фейк. «Такой информации у нас и в МВД нет», — сообщили порталу E1.ru в региональном СК.

В феврале уже распространялся похожий фейк. В мессенджерах сообщалось о педофилах в Кировском районе Екатеринбурга. «Нет, педофилы в Екатеринбурге не орудуют. Эта информация не соответствует действительности», — сказали тогда в УМВД. В декабре 2023 года тоже сообщалось о педофиле, который поджидал детей у школы и нападал на них. На самом деле родители и дети переврали информацию — на школьника действительно пытался напасть мужчина, но он хотел украсть телефон.

Информация об орудующем в Свердловской области педофиле не получила широкого освещения в российских СМИ. Материалы с опровержением этих сведений опубликовали региональные E1.ru и «Уральский меридиан».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».