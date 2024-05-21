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15:29, 21 мая 2024Бывший СССР

В Запорожье начнут проводить проверки на транспорте

В подконтрольном Киеву Запорожье начнут проводить проверки на транспорте

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольном Киеву городе Запорожье начнут проводить проверки на конечных остановках городского транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение местного городского совета.

«С 21 мая (...) планируются проверки транспортных средств, привлеченных к обслуживанию городских автобусных маршрутов, на конечных остановках городского пассажирского транспорта», — говорится в заявлении горсовета Запорожья.

Отмечается, что целью проверок станет «обеспечение надлежащего контроля за организацией пассажирских перевозок», однако участие в них, помимо сотрудников транспортного управления горсовета, будут принимать сотрудники управления патрульной полиции.

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в республике, принятый Верховной Радой во втором чтении 11 апреля. В соответствии с законом, граждане в возрасте от 18 до 60 лет в период мобилизации обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их полицейским, а также военкомам и сотрудникам погранслужбы.

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      Александр Курбатов
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