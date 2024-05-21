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20:09, 21 мая 2024Из жизни

В здании Конгресса США нашли кокаин

Fox News: в здании Капитолия в Вашингтоне нашли кокаин

Фото: Carol M. Highsmith / Wikipedia

Полиция Капитолия США объявила, что в здании Конгресса нашли пакетик с кокаином. Об этом пишет Fox News.

Небольшой пакет, наполненный «белым порошкообразным веществом», был найден на полу в одном из помещений полицейской службы Капитолия США в Вашингтоне. Анализ обнаруженного вещества подтвердил, что это кокаин.

Помещение, где нашли наркотик, использовалось для хранения мебели и других вещей. Его часто посещали подрядчики и сотрудники, оно также находится недалеко от места, где оформляют правонарушителей.

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Полиция начала расследование и продолжит проверку пакета и находившихся в нем наркотиков.

Летом 2023 года сообщалось, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета, которое оказалось кокаином. Следователи так и не смогли выяснить, как наркотик там оказался и кому он принадлежал.

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      Антонина Черташ
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