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14:33, 21 мая 2024Экономика

Вложения российских компаний в цифровые технологии оценили

Мишустин: инвестиции компаний РФ в цифровые технологии превысили 4 трлн рублей
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

За последние четыре года суммарный объем инвестиций российских компаний в цифровые технологии превысил отметку в 4 триллиона рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что наращивание вложений в IT-решения фиксируется во всех ключевых отраслях российской экономики. С 2020 года размер подобных инвестиций в стране увеличился более чем на 80 процентов.

За этот период времени объем вложений российских компаний в развитие IT-инфраструктуры вырос на треть и достиг уровня в 1,5 триллиона рублей. В свою очередь, размер инвестиций, направленных на внедрение программных продуктов, увеличился в 2,5 раза.

Ранее Мишустин призвал ликвидировать отставание в реализации ряда проектов по разработке российского софта. Подобное обстоятельство, как отметил премьер, мешает выпускать в России конкурентоспособный софт в необходимых объемах. В то же время реализация большинства подобных проектов в стране идет по плану, а 41 из них удастся завершить до конца этого года.

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      Анатолий Акулов
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