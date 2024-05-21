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19:27, 21 мая 2024Силовые структуры

Во Владивостоке обстреляли автобус с пассажирами

Во Владивостоке неизвестный выстрелил в автобус с пассажирами

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Во Владивостоке полиция начала розыск неизвестного злоумышленника, обстрелявшего автобус. Об этом во вторник, 21 мая, в своем Telegram-канале сообщает «Восток-Медиа».

По данным издания, атаке подвергся автобус 15-го маршрута в районе Окатовой улицы. Пассажиры рассказали, что момент выстрела не слышали, но обратили внимание, что отверстие в стекле, оставшееся после попадания, круглой формы и напоминает след от пули. Личность злоумышленника устанавливается. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

16 мая сообщалось, что в Челябинской области был задержан подозреваемый, который выстрелил в молодого человека на стадионе «Южный» в Миассе.

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      Владимир Седов
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