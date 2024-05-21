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11:40, 21 мая 2024Забота о себе

Врач предостерегла от частых ошибок при оказании первой помощи при ожогах

Дерматолог Пономарева призвала не наносить масло, сметану и жирные мази на ожоги

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

На ожоги нельзя наносить масло, а также обрабатывать их спиртом, предупредила дерматолог клиники «Хадасса» Дарья Пономарева. Врач предостерегла россиян от частых ошибок при оказании первой помощи при ожогах в ходе беседы с «Лентой.ру»

Прежде всего Пономарева призвала не наносить на ожоги масло, жирные мази или сметану. Жир нарушает теплообмен тканей, за счет чего под жирной пленкой кожа перегревается и глубина ожога увеличивается, объяснила она. Также опасно обрабатывать пораженную поверхность спиртосодержащими средствами, так как они дополнительно разрушают ткани эпидермиса.

Не стоит прикладывать к ожогу лед. Он слишком холодный и может вызвать обморожение в дополнение к ожогу. Нельзя и тереть пораженный участок кожи салфетками

Дарья Пономаревадерматолог

По словам Пономаревой, категорически запрещено самостоятельно прокалывать пузырь от ожога. Таким образом легко занести инфекцию. Кроме того, благодаря этому пузырю пораженная поверхность кожи лучше заживает, ведь он защищает ее от повреждений и вредоносных бактерий, рассказала врач.

«Об использовании народных методов также необходимо забыть, — добавила дерматолог. — Тертый картофель, крахмал, моча, куриные яйца, зубная паста не только неэффективны, но и могут стать причиной раздражения и занесения инфекции».

Опасно, по словам врача, отрывать одежду или другие материалы, прилипшие к ожогу. Нужно оставить их на месте или при возможности обрезать ножницами, а затем обратиться за медицинской помощью, считает Пономарева. Также до визита к специалисту нельзя смазывать ожоги зеленкой, чтобы не затруднить диагностику.

В заключение дерматолог рекомендовала в первые дни после ожога пользоваться специальными салфетками, которые надо прикладывать к пораженной зоне, а также гелем алоэ, заживляющим лучше пантенола.

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