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13:44, 21 мая 2024Россия

Законопроект о запрете привлекать к ответственности за старые посты внесут снова

Даванков: проект о запрете наказывать за старые посты в соцсетях перевнесут в ГД

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Законопроект о запрете привлекать к ответственности за старые посты в социальных сетях перевнесут в Государственную Думу. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, сообщает во вторник, 21 мая, РИА Новости.

Депутат добавил, что доработает инициативу с учетом замечаний правительства, которое дало на нее отрицательный отзыв.

Как отметил парламентарий, на прошлой неделе Конституционный суд закрепил практику наказания за старые посты в интернете — так называемые «длящиеся правонарушения». «Это большая проблема. Довольно крупные и популярные медиа регулярно признают нежелательными организациями и иноагентами», — констатировал он.

Согласно первоначальному варианту законопроекта, в статье 4.5 КоАП предлагалось прописать, что срок давности по правонарушениям, связанным с распространением информации в интернете и других телекоммуникационных сетях, исчисляется со дня их совершения. Таким образом, срок давности привлечения к ответственности должен был исчисляться 60 или 90 днями аналогично большинству нарушений, совершенных вне сети.

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      Игорь Дмитров
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