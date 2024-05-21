Законопроект о запрете привлекать к ответственности за старые посты внесут снова

Даванков: проект о запрете наказывать за старые посты в соцсетях перевнесут в ГД

Законопроект о запрете привлекать к ответственности за старые посты в социальных сетях перевнесут в Государственную Думу. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, сообщает во вторник, 21 мая, РИА Новости.

Депутат добавил, что доработает инициативу с учетом замечаний правительства, которое дало на нее отрицательный отзыв.

Как отметил парламентарий, на прошлой неделе Конституционный суд закрепил практику наказания за старые посты в интернете — так называемые «длящиеся правонарушения». «Это большая проблема. Довольно крупные и популярные медиа регулярно признают нежелательными организациями и иноагентами», — констатировал он.

Согласно первоначальному варианту законопроекта, в статье 4.5 КоАП предлагалось прописать, что срок давности по правонарушениям, связанным с распространением информации в интернете и других телекоммуникационных сетях, исчисляется со дня их совершения. Таким образом, срок давности привлечения к ответственности должен был исчисляться 60 или 90 днями аналогично большинству нарушений, совершенных вне сети.