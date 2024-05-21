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16:49, 21 мая 2024Силовые структуры

Защита украинского полковника Матвиишина обжаловала его заочный арест в России

Адвокат полковника ВСУ Матвиишина обжаловал его заочный арест московским судом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Защита украинского полковника Андрея Матвиишина обжаловала его заочный арест в России по уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

По данным агентства, апелляционная жалоба адвоката на арест его подзащитного уже зарегистрирована. Другие подробности не раскрываются.

Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения четверым офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в числе которых оказался и Матвиишин. По данный ТАСС, их всех заочно обвинили по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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