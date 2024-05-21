Звезда «Приключений Буратино» рассказала о своем состоянии после госпитализации

Актриса Санаева сообщила, что ее скоро выпишут из больницы

81-летняя народная артистка России, звезда фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975) Елена Санаева рассказала о своем состоянии после госпитализации. Ее слова приводит издание «Абзац».

Звезда советского кино подчеркнула, что чувствует себя намного лучше. «Я себя хорошо чувствую. Пока еще из больницы не выписали, но скоро выпишут», — рассказала Санаева. Актриса также отметила, что не хотела бы делиться поставленным ей диагнозом с журналистами.

Ранее Санаеву госпитализировали. Актриса вызвала врачей и пожаловалась им на затрудненное дыхание, которое появилось на фоне проблем с сердцем. Ее направили в реанимацию.