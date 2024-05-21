Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:00, 21 мая 2024Культура

Звезда «Приключений Буратино» рассказала о своем состоянии после госпитализации

Актриса Санаева сообщила, что ее скоро выпишут из больницы

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

81-летняя народная артистка России, звезда фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975) Елена Санаева рассказала о своем состоянии после госпитализации. Ее слова приводит издание «Абзац».

Звезда советского кино подчеркнула, что чувствует себя намного лучше. «Я себя хорошо чувствую. Пока еще из больницы не выписали, но скоро выпишут», — рассказала Санаева. Актриса также отметила, что не хотела бы делиться поставленным ей диагнозом с журналистами.

Ранее Санаеву госпитализировали. Актриса вызвала врачей и пожаловалась им на затрудненное дыхание, которое появилось на фоне проблем с сердцем. Ее направили в реанимацию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      Молодые ультраправые из АдГ описали образ идеальной женщины

      Умер генконструктор российского НПО автоматики

      Лавров встретился с главой МИД Таджикистана и обсудил переговоры по миграции

      В ДНР осудят военного ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя

      Десятки тушек птиц обнаружили после столкновения самолета со стаей фламинго

      На Украине списали из библиотек 17 миллионов книг на русском языке

      В Думе предложили списывать кредиты россиян на поврежденные из-за бомбежек вещи

      В Донецке избили полицейского и его жену

      Солистка «Винтаж» вспомнила о застрявших в горле во время концерта конфетти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше