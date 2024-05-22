Адвокат взыскивал с россиян несуществующие долги через суд и оказался в колонии

Адвокату с Урала дали 7 лет за изготовление подложных расписок о долгах клиентов

Талицкий районный суд огласил приговор в отношении уральского адвоката, который изготавливал подложные расписки о предоставлении крупных сумм в долг своим клиентам, а затем взыскивал с них деньги через суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, противоправной деятельностью мужчина занимался с 2007 по 2021 год. Осуществляя юридическую помощь, он использовал подписи своих клиентов для изготовления расписок, а затем печатал подложные соглашения об оказании им юридических услуг и взыскивал несуществующий долг у потерпевших через суд.

Всего адвокат успел причинить ущерб девяти клиентам на общую сумму свыше 9,5 миллиона рублей и пытался похитить аналогичным способом еще десять миллионов. Его признали виновным по статьям 159 («Мошенничество»), 30 и 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ, приговорив к 7,5 года колонии общего режима.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний попросила изменить меру пресечения 46-летнему Роману Бабояну, обвиняемому в мошенничестве на восемь миллиардов рублей. Причиной стал поход бизнесмена в ресторан русской кухни, несмотря на наложенные судом запреты.