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12:00, 22 мая 2024Мир

Байден обвинил Трампа в следовании пути нацистской Германии

Politico: Байден обвинил Трампа в следовании нацистскому пути
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в следовании пути нацистской Германии. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, предвыборный штаб республиканца поделился, а затем удалил видео, в котором была фраза «единый Рейх».

«Это не первый раз, когда Трамп идет по этому пути. Ребята, это не может быть яснее. Угроза, которую представляет Трамп во второй раз, больше, чем в первый», — отреагировал на ситуацию президент.

По его мнению, Трамп и его команда представляют угрозу демократическому управлению США.

Ранее Трамп обвинил Байдена в непригодности к управлению Белым домом из-за психических проблем. Он призвал сместить президента с должности, поскольку тот представляет серьезную угрозу демократии.

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      Виктория Кондратьева
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