Цены на нефть упали

Стоимость нефти сорта Brent упала до минимума за два месяца

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 82 долларов за баррель, на минимуме она доходила до 81,57 доллара, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В последний раз на таких уровнях котировки находились в первой половине марта, то есть более чем два месяца назад. Сорт WTI падал до 77,37 доллара за баррель.

По состоянию на 12:45 по московскому времени нефть Brent поднялась выше 82 долларов, однако стабильное падение цен на нефть с отметки 90 долларов продолжается уже почти месяц.

По оценкам аналитиков, текущая тенденция скорее продолжится, так что Brent может подешеветь до уровня ниже 80 долларов за баррель. На ситуацию влияет слабость экономического роста в Китае и Европе, а также накопление запасов нефти в США.