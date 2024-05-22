Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:07, 22 мая 2024Экономика

Дачникам назвали безопасные способы перевозки саженцев

Эксперт Коптев: саженцы на дачу нужно перевозить вместе с комом земли

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Саженцы на дачу необходимо перевозить вместе с комом земли. Самые безопасные способы транспортировки растений назвал россиянам эксперт по логистике Игорь Коптев в беседе с Life.ru.

Перед тем как везти растения на загородный участок, стоит ознакомиться с условиями для каждого отдельного растения. Так, розы и флоксы не выживут, если транспортировка займет больше одного дня. Чтобы довезти саженцы в сохранности, нужно обернуть во влажную ткань корень с кусками грунта. Затем нужно обмотать его высокопрочной оберточной бумагой — полиэтилен и пленка не подойдут, так как листьям нужен воздух.

Если цветы в горшках, их нужно обмотать в несколько слоев пузырчатой пленкой, посоветовал специалист — так из горшка не выпадет земля. Если цветы небольшие, их можно привязать друг к другу и к коробке скотчем.

Для саженцев и цветов, которые перевозятся в грузовике, стоит создать защитный каркас из деревянных досок или брусков, добавил Коптев. Конструкцию нужно поместить в коробку с цветами, тогда растения доедут невредимыми, заключил эксперт.

Ранее дачникам рассказали, что прекрасным удобрением для комнатных растений или в огороде станет яичная скорлупа. Кальций в составе размельченной до состояния порошка скорлупы необходим для роста растений и укрепления корней, кроме того, она содержит магний, калий и фосфор, полезные для здоровья капусты, салата, сельдерея, томатов и перцев.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Симоньян опубликовала список не обмениваемых Киевом пленных

      Россиянин получил 17 лет колонии за госизмену и три диверсии на железной дороге

      Стало известно об интересе ПСЖ к российскому вратарю

      Глава МИД Ирландии рассказал подробности признания Палестины

      Женщина расправилась с дочерью из-за ссоры с мужем

      Путин поручил организовать летний отдых детей из зон затопления

      Определен срок первого запуска ракеты Ariane 6

      Дачникам назвали безопасные способы перевозки саженцев

      Инцидент у бассейна в Европе назвали началом «войн за шезлонги» на курортах

      «Эксгибиционистские» туалеты в российской школе назвали нормальными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше