Дачникам назвали безопасные способы перевозки саженцев

Эксперт Коптев: саженцы на дачу нужно перевозить вместе с комом земли

Саженцы на дачу необходимо перевозить вместе с комом земли. Самые безопасные способы транспортировки растений назвал россиянам эксперт по логистике Игорь Коптев в беседе с Life.ru.

Перед тем как везти растения на загородный участок, стоит ознакомиться с условиями для каждого отдельного растения. Так, розы и флоксы не выживут, если транспортировка займет больше одного дня. Чтобы довезти саженцы в сохранности, нужно обернуть во влажную ткань корень с кусками грунта. Затем нужно обмотать его высокопрочной оберточной бумагой — полиэтилен и пленка не подойдут, так как листьям нужен воздух.

Если цветы в горшках, их нужно обмотать в несколько слоев пузырчатой пленкой, посоветовал специалист — так из горшка не выпадет земля. Если цветы небольшие, их можно привязать друг к другу и к коробке скотчем.

Для саженцев и цветов, которые перевозятся в грузовике, стоит создать защитный каркас из деревянных досок или брусков, добавил Коптев. Конструкцию нужно поместить в коробку с цветами, тогда растения доедут невредимыми, заключил эксперт.

Ранее дачникам рассказали, что прекрасным удобрением для комнатных растений или в огороде станет яичная скорлупа. Кальций в составе размельченной до состояния порошка скорлупы необходим для роста растений и укрепления корней, кроме того, она содержит магний, калий и фосфор, полезные для здоровья капусты, салата, сельдерея, томатов и перцев.