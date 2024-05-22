Продолжающей жить с мужем после развода женщине дали совет

Психотерапевт Колин Нолан дала совет 38-летней женщине, продолжающей жить с мужем в одном доме после развода. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам женщины, они с мужем растят двоих сыновей. Два года назад автор письма поняла, что разлюбила супруга, о чем честно ему рассказала. Мужчина не хотел разводиться, но согласился с необходимостью расстаться. Однако сейчас женщина постоянно откладывает это решение. Сразу после развода она планировала переехать на другой конец страны к своей семье, но теперь боится, что это травмирует детей.

«Итак, мы просто продолжаем жить вместе, почти не разговаривая друг с другом и чувствуя себя очень несчастными. Я еще даже не обсуждала эту тему с мальчиками. Как мне двигаться дальше, не чувствуя, что делаю что-то ужасное?» — задается вопросом женщина.

Нолан, сама пережившая развод, отметила, что простого способа рассказать детям о разводе нет, однако при любом раскладе важно объяснить детям, что они не виноваты в расставании любящих их родителей. Она также призвала отложить немедленный переезд далеко. «Возможно, развод и переезд одного из вас в съемную квартиру неподалеку — это хороший первый шаг, чтобы дети к этому привыкли. Может, съехать нужно вашему мужу, чтобы дети привыкли к тому, что мама и папа не живут вместе», — размышляет психотерапевт.

По словам специалистки, они с экс-супругом жили в соседних домах после развода год, а потом она переехала в другой регион, где у нее также была семья. «К этому моменту ваши дети привыкнут к ситуации. Расстаться, забрать их из школы и уехать — это слишком много всего сразу, поэтому просто подумайте, есть ли менее радикальное временное решение», — заключила она.

Ранее Нолан дала совет женщине, избегающей секса с нравящимся ей партнером, чтобы не испортить отношения. В ответ специалистка отметила, что секс должен происходить естественным образом, когда к нему готовы оба человека.