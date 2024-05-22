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16:07, 22 мая 2024Мир

Экс-советник Трампа сравнил ордер МУС на арест Нетаньяху с рытьем могилы

Экс-советник Трампа по нацбезопасности Болтон: МУС сам роет себе могилу
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других членов его правительства является неправильным решением. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает газета The Hill.

«Для них [МУС] должно стать тревожным звонком то, что они вступили здесь на очень опасную территорию (...) МУС сам себе роет могилу», — рассказал Болтон.

Экс-советник также подчеркнул, что Соединенные Штаты никогда не станут участником Римского статута, на основе которого действует данная инстанция. Он добавил, что подобные решения МУС являются «фундаментально иррациональными».

Ранее президент США Джо Байден назвал требование МУС об аресте Нетаньяху возмутительным. По его словам, Вашингтон всегда будет «стоять на стороне Израиля и противостоять угрозам его безопасности».

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      Максим Габриелян
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