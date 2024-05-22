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14:34, 22 мая 2024Силовые структуры

Главу следственного отдела Дербента заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

Главного следователя Дербента задержали по делу о мошенничестве с недвижимостью

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Начальника Дербентского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Дагестану задержали по подозрению в мошенничестве с элитной недвижимостью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, в 2015 году главный следователь Дербента, которому формально принадлежит фирма «Экспресс-1», договорился с местным бизнесменом на получение инвестиции в размере 55 миллионов рублей для строительства дома по улице Гагарина. Позже предприниматель отказался от сотрудничества с мужчиной и захотел вернуть свои деньги, однако тот передал бывшему компаньону лишь часть полученной суммы, а про остальные 18 миллионов рублей попросил забыть, намекая на возможное уголовное дело.

В 2020 году на бизнесмена действительно завели дело по статье о мошенничестве. Сейчас по этому же делу проходит и глава следственного отдела.

Ранее суд в Москве приговорил ректора Российского государственного геологоразведочного университета Вадима Косьянова к пяти годам колонии общего режима за хищение 25 миллионов рублей из бюджета.

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