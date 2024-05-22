Россиянку осудили за помощь спецслужбам Украины

ФСБ: жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Киева

Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор женщине, причастной к совершению госизмены, сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

Как уточнили в ведомстве, женщина шпионила в интересах спецслужбы Украины. «Суд признал Сулимову А. Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена)», — подчеркнули в управлении.

Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в силу.

Как указали в пресс-службе, женщина собирала и передавала Киеву данные о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений РФ, которых готовили к отправке в зону проведения спецоперации (СВО).

Ранее в Хабаровском крае суд приговорил к 9,5 года лишения свободы местного жителя за госизмену. В 2023 году осужденный связался с представителем украинской разведки, чтобы передавать ему данные о военных.