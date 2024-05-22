Honda удвоит инвестиции в электромобили до $65 млрд к 2030 году

Японская корпорация Honda Motor инвестирует в электрификацию и разработку программного обеспечения до 65 миллиардов долларов к началу 2030 финансового года. Об этом сообщает CNBC.

Заявленный объем вложений вдвое превышает сумму, озвученную в 2022 году. Генеральный директор компании Тошихиро Мибе объяснил, что Honda Motor недавно вышла на рынок электромобилей и хотела убедиться в возможности надежного обеспечения поставок аккумуляторов, сократить расходы и повысить производительность.

«Что касается усиления в сфере разработки программного обеспечения, мы поняли, что заявленных два года назад средств попросту недостаточно, поэтому значительно увеличили сумму», — добавил Мибе.

Электромобили, которые Honda Motor начнет выпускать в 2026 году, будут иметь запас хода от 482 километров. При этом машины будут оснащены ультратонким аккумуляторным блоком.

Ранее немецкий автоконцерн Mercedes-Benz заявил о запуске программы, которая позволит использовать больше вторичных материалов для производства автомобилей.