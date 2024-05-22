Среда обитания
Все
17:07, 22 мая 2024Среда обитания

Инженеры создали перерабатывающий пот в воду костюм из «Дюны»

В Hacksmith Industries создали перерабатывающий пот в воду костюм из «Дюны»

Кадр: фильм «Дюна»

Инженеры из канадского проекта Hacksmith Industries создали свою версию костюма из фильма «Дюна». Устройство может перерабатывать пот и влагу от дыхания в воду, об этом авторы проекта рассказывают в ролике на своем YouTube-канале.

Основой стал водонепроницаемый костюм, в который интегрировали теплообменник, работающий от компактного аккумулятора LiPo. Благодаря этому внутри костюма конденсируется влага, а затем стекает в водосборник.

Тот, кто носит костюм, вдыхает отфильтрованный воздух через маску с односторонним фильтром и специальной трубкой. В процессе дыхания теплый влажный воздух отправляется обратно в костюм, где встречается со специальной холодной поверхностью внутри устройства и превращается в конденсат — питьевую воду.

Ранее российский студент разработал экологичную упаковку из водорослей. В перспективе изобретение может стать эффективной заменой пластику и картону.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии признали уничтожение Россией секретных баз наемников на Украине

      Бывшего вице-премьера российского региона взяли под стражу за взятки

      Рита Дакота ответила на слухи о пластике

      Россиянам раскрыли распространенную ошибку при похудении

      В деревьях Приморья нашли вещество против распространенного заболевания

      Поражение России в украинском конфликте сочли невыгодным для США

      Эксперты назвали главные тренды дизайна интерьеров

      Власти взяли паузу в вопросе о пошлинах на вино из стран НАТО

      Россиян успокоили по поводу роста цен на чай

      Пенсионер поехал в путешествие всей жизни с женой и не выжил при турбулентности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше