Инженеры создали перерабатывающий пот в воду костюм из «Дюны»

В Hacksmith Industries создали перерабатывающий пот в воду костюм из «Дюны»

Инженеры из канадского проекта Hacksmith Industries создали свою версию костюма из фильма «Дюна». Устройство может перерабатывать пот и влагу от дыхания в воду, об этом авторы проекта рассказывают в ролике на своем YouTube-канале.

Основой стал водонепроницаемый костюм, в который интегрировали теплообменник, работающий от компактного аккумулятора LiPo. Благодаря этому внутри костюма конденсируется влага, а затем стекает в водосборник.

Тот, кто носит костюм, вдыхает отфильтрованный воздух через маску с односторонним фильтром и специальной трубкой. В процессе дыхания теплый влажный воздух отправляется обратно в костюм, где встречается со специальной холодной поверхностью внутри устройства и превращается в конденсат — питьевую воду.

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