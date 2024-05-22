Крымчанин помочился на инсталляцию в честь Дня Победы и попал на видео

Житель Крыма помочился на инсталляцию в честь Дня Победы и попал на видео

В Крыму мужчина помочился на инсталляцию в честь Дня Победы и попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах, снятых с видеорегистратора, он стоит на одном из элементов конструкции красного цвета. Затем мужчина поправляет брюки и делает приветственный жест водителю.

Силовики установили, что на видео попал 27-летний местный житель. После задержания крымчанин попытался объяснить свои действия тем, что использовал инсталляцию в качестве опоры, однако затем сознался в содеянном. В момент осквернения символа воинской славы он был пьян, отмечает канал.

Ранее в Крыму была задержана семейная пара, поддерживающая Украину. Поводом к этому стала публикация видео, на котором женский голос кричит «смерть москалям» и скандирует приветствие украинских националистов.